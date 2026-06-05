Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не смогла победить Ирак

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра проходила на стадионе "Ля Божуар — Луи Фонтено" (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Победу со счетом 2:1 праздновали игроки африканской команды.

На 45-й минуте полузащитник Райан Шерки ударом из пределов штрафной открыл счет в матче. На 53-й минуте защитник африканцев Гела Дуэ, родной брат нападающего Франции Дезире Дуэ, сравнял счет. На 84-й минуте вингер Амад Диалло вывел ивуарийцев вперед.

В параллельном матче сборная Испании не смогла победить Ирак - 2:2. Игра проходила на стадионе "Абанка-Риасор" в Ла-Корунье.

На 16-й минуте счет открыл нападающий хозяев Ферран Торрес. На 27-й минуте защитник гостей Мерхас Доски восстановил равновесие.

Все четыре национальные команды примут участие на чемпионате мира 2026 года.