5 Июня 2026
RU

Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не смогла победить Ирак

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 01:30
15
Франция проиграла Кот-д'Ивуару, Испания не смогла победить Ирак

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра проходила на стадионе "Ля Божуар — Луи Фонтено" (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Победу со счетом 2:1 праздновали игроки африканской команды.

На 45-й минуте полузащитник Райан Шерки ударом из пределов штрафной открыл счет в матче. На 53-й минуте защитник африканцев Гела Дуэ, родной брат нападающего Франции Дезире Дуэ, сравнял счет. На 84-й минуте вингер Амад Диалло вывел ивуарийцев вперед.

В параллельном матче сборная Испании не смогла победить Ирак - 2:2. Игра проходила на стадионе "Абанка-Риасор" в Ла-Корунье.

На 16-й минуте счет открыл нападающий хозяев Ферран Торрес. На 27-й минуте защитник гостей Мерхас Доски восстановил равновесие.

Все четыре национальные команды примут участие на чемпионате мира 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

СМИ: "Ливерпуль" опережает "ПСЖ" в борьбе за Диоманда
01:50
Мировой футбол

СМИ: "Ливерпуль" опережает "ПСЖ" в борьбе за Диоманда

Еще одним претендентом на футболиста является "Манчестер Сити"
Ираола поделился эмоциями после назначения в "Ливерпуль"
4 Июня 23:54
Мировой футбол

Ираола поделился эмоциями после назначения в "Ливерпуль"

Предыдущем клубом баска был "Борнмут"
Андони Ираола — новый главный тренер "Ливерпуля"
4 Июня 22:58
Мировой футбол

Андони Ираола — новый главный тренер "Ливерпуля"

30 мая "Ливерпуль" объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота
Перед финалом Азербайджан-Украина состоялся товарищеский матч с участием Тотти
4 Июня 22:28
Мировой футбол

Перед финалом Азербайджан-Украина состоялся товарищеский матч с участием Тотти

В матче также принял участие бывший грузинский футболист Нугзар Квиртия, выступавший в чемпионате Азербайджана
Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с "Лидс Юнайтед"
4 Июня 19:40
Мировой футбол

Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с "Лидс Юнайтед"

На счету игрока 126 игр за "Лидс" и три забитых мяча
Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции "Манчестер Юнайтед"
4 Июня 18:38
Мировой футбол

Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции "Манчестер Юнайтед"

Два года назад семья продала примерно 29% своих акций Джиму Рэтклиффу

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии