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Ираола поделился эмоциями после назначения в "Ливерпуль"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 23:54
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Ираола поделился эмоциями после назначения в "Ливерпуль"

Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола поделился эмоциями от назначения на эту должность, сообщает İdman.Biz.

"Я очень взволнован, очень взволнован. Потому что, как известно, "Ливерпуль" — большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Я всегда думал, что это особенный клуб.

Не нужно много, чтобы тебя привлек "Ливерпуль". "Ливерпуль" — это "Ливерпуль".

Но, конечно, атмосфера, болельщики, клуб, игроки, возможность тренировать футболистов высшего уровня, возможность бороться за титулы. Я думаю, что не может быть ничего более привлекательного. Сложно найти что-то похожее, так что очень рад начать", — приводит слова Ираолы пресс-служба клуба на официальном сайте.

İdman.Biz
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