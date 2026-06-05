СМИ: "Ливерпуль" опережает "ПСЖ" в борьбе за Диоманда

Английский "Ливерпуль" вступил в переговоры с "РБ Лейпциг" по трансферу вингера Яна Диоманда из "РБ Лейпциг". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Athletic, у мерсисайдцев больше шансов на заключение сделки с игроком, чем у "ПСЖ".

По данным источника, "Лейпциг" неоднократно заявлял, что 19-летний футболист не продается и что для изменения позиции клуба потребуется предложение на сумму более € 130 млн. Учитывая, что прошлым летом "Ливерпуль" потратил € 522 млн, а также необходимость усиления других позиций, англичане могут не захотеть подписывать игрока.

Диоманд связан с "РБ Лейпциг" контрактом до 2030 года, в котором нет пункта о расторжении. "ПСЖ" тоже проявляет большой интерес к игроку, но пока не продвинулся так далеко, как "Ливерпуль". Еще одним претендентом на футболиста является "Манчестер Сити".