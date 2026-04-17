17 Апреля 2026
RU

Массимилиано Аллегри покинет "Милан" летом - СМИ

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2026 02:15
14
Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона даже в случае квалификации команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, в течение нынешнего сезона 58-летний специалист редко чувствовал поддержку со стороны руководства "россонери". Подчеркивается, что в случае ухода Аллегри из "Милана" он может возглавить сборную Италии. Также "Наполи" включил тренера в свой список на случай ухода Антонио Конте.

Аллегри занял должность главного тренера итальянского гранда летом 2025 года. После 32 туров Серии А "Милан" набрал 63 очка и занимает третье место.

İdman.Biz
Тэги:

