Массимилиано Аллегри покинет "Милан" летом - СМИ

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона даже в случае квалификации команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, в течение нынешнего сезона 58-летний специалист редко чувствовал поддержку со стороны руководства "россонери". Подчеркивается, что в случае ухода Аллегри из "Милана" он может возглавить сборную Италии. Также "Наполи" включил тренера в свой список на случай ухода Антонио Конте.

Аллегри занял должность главного тренера итальянского гранда летом 2025 года. После 32 туров Серии А "Милан" набрал 63 очка и занимает третье место.