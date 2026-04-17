60 млн евро или Форт: стали известны детали переговоров по Бастони между "Барсой" и "Интером"

17 Апреля 2026 00:10
"Барселона" продолжает проявлять интерес к центральному защитнику "Интера" Алессандро Бастони. Каталонский клуб предложил "нерадзурри" включить в сделку крайнего защитника Эктора Форта, играющего в аренде в "Эльче" в нынешнем сезоне. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Интер" запрашивает € 60 млн за трансфер Бастони, и на текущий момент остаётся неясным, согласится ли итальянский клуб снизить цену при условии включения Форта в сделку.

В нынешнем сезоне 19-летний Форт принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с "Барселоной" рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

