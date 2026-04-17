Кайседо переподпишет контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо переподпишет контракт с лондонским клубом до 2033 года. В скором времени стороны объявят о продлении соглашения. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, зарплата эквадорского хавбека вырастет после подписания нового соглашения. Отметим, что контракт футболиста действует до конца сезона-2030/2031.

Кайседо выступает за "Челси" с 2023 года. За это время он провел 140 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 110 млн.