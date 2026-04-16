1/2 финала Лиги конференций: Четыре "почти невозможных" камбэка.

Четыре матча решат судьбу путевок в следующую стадию

Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых станут известны все полуфиналисты турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня состоятся четыре встречи.

Первая игра начнется в 20:45 — "АЗ Алкмар" примет "Шахтер Донецк". Остальные матчи стартуют в 23:00.

Программа матчей:

20:45. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Шахтер Донецк" (Украина)

Первый матч — 0:3

23:00. "Фиорентина" (Италия) — "Кристал Пэлас" (Англия)

Первый матч — 0:3

23:00. "Страсбур" (Франция) — "Майнц 05" (Германия)

Первый матч — 0:2

23:00. "АЕК" (Афины, Греция) — "Райо Вальекано" (Испания)

Первый матч — 0:3

По итогам этих встреч определятся участники полуфинальной стадии турнира.