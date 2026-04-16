16 Апреля 2026 23:26
Анри раскритиковал "Реал" за игру в матче с "Баварией"

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри подверг критике мадридский "Реал" за игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией", в котором "сливочные" уступили со счетом 3:4. С 86-й минуты испанский гранд играл вдесятером в связи с удалением полузащитника Эдуарду Камавинга, сообщает İdman.Biz.

"В матче с "Баварией" нельзя ошибаться, это очень сбалансированная команда, и они не всегда дают шансы, но в этой игре они дали шанс "Реалу". Если вы, будучи "Реалом", играете вдесятером с "Баварией" и не готовы приложить дополнительные усилия и защищаться как команда, вас обязательно накажут", — сказал Анри в эфире CBS Sports.

