"Реал" выставил Камавинга на трансфер - СМИ

Несмотря на несогласие мадридского "Реала" со второй желтой карточкой полузащитника Эдуарду Камавинга в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:3), клуб в еще большей степени обратил внимание на поведение французского футболиста. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo.

Напомним, Камавинга получил первое предупреждение на 78-й минуте. На 86-й минуте после фола на Харри Кейне полузащитник "сливочных" взял мяч, пошел с ним в сторону от места нарушения и получил второй "горчичник".

По информации источника, в испанском гранде уже некоторое время внимательно следят за игрой Камавинга, прежде всего из-за ошибок. Это заставило клуб выставить 23-летнего футболиста на трансфер. Также в "Реале" считают, что за Камавинга можно выручить значительную сумму для финансирования других приобретений.