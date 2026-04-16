16 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
16 Апреля 2026 23:08
24
"Реал" выставил Камавинга на трансфер - СМИ

Несмотря на несогласие мадридского "Реала" со второй желтой карточкой полузащитника Эдуарду Камавинга в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:3), клуб в еще большей степени обратил внимание на поведение французского футболиста. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo.

Напомним, Камавинга получил первое предупреждение на 78-й минуте. На 86-й минуте после фола на Харри Кейне полузащитник "сливочных" взял мяч, пошел с ним в сторону от места нарушения и получил второй "горчичник".

По информации источника, в испанском гранде уже некоторое время внимательно следят за игрой Камавинга, прежде всего из-за ошибок. Это заставило клуб выставить 23-летнего футболиста на трансфер. Также в "Реале" считают, что за Камавинга можно выручить значительную сумму для финансирования других приобретений.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анри раскритиковал "Реал" за игру в матче с "Баварией"
23:26
Мировой футбол

Анри раскритиковал "Реал" за игру в матче с "Баварией"

С 86-й минуты испанский гранд играл вдесятером
"Шахтер" сыграл вничью с "АЗ" и вышел в полуфинал Лиги конференций - ОБНОВЛЯЕТСЯ
22:50
Мировой футбол

"Шахтер" сыграл вничью с "АЗ" и вышел в полуфинал Лиги конференций - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Украинская команда встретится с победителем пары "Кристал Пэлас" — "Фиорентина"
"Фрайбург" победил "Сельту" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
22:42
Мировой футбол

"Фрайбург" победил "Сельту" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Определился первый полуфиналист
"Барселона" вновь подала жалобу в УЕФА на судейство в матче с "Атлетико"
22:06
Мировой футбол

"Барселона" вновь подала жалобу в УЕФА на судейство в матче с "Атлетико"

Клуб считает, что было принято несколько судейских решений, которые не соответствовали правилам игры
У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров "Реала"
21:48
Мировой футбол

У Арбелоа худший процент побед среди последних шести тренеров "Реала"

За это время под его руководством команда провела 21 матч и победила 13 раз
Юлиан Нагельсман может возглавить английский гранд?
20:38
Мировой футбол

Юлиан Нагельсман может возглавить английский гранд?

Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле