Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых станут известны все полуфиналисты турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня запланированы четыре встречи.

Первая игра пройдет в 20:45 — "Сельта" примет "Фрайбург". Остальные матчи начнутся в 23:00.

Программа матчей:

20:45. "Сельта" (Испания) — "Фрайбург" (Германия)

Первый матч — 0:3

23:00. "Бетис" (Испания) — "Брага" (Португалия)

Первый матч — 1:1

23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) — "Порту" (Португалия)

Первый матч — 1:1

23:00. "Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия)

Первый матч — 3:1

По итогам этих встреч определятся участники полуфинальной стадии турнира.