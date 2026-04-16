Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых станут известны все полуфиналисты турнира.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня запланированы четыре встречи.
Первая игра пройдет в 20:45 — "Сельта" примет "Фрайбург". Остальные матчи начнутся в 23:00.
Программа матчей:
20:45. "Сельта" (Испания) — "Фрайбург" (Германия)
Первый матч — 0:3
23:00. "Бетис" (Испания) — "Брага" (Португалия)
Первый матч — 1:1
23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) — "Порту" (Португалия)
Первый матч — 1:1
23:00. "Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия)
Первый матч — 3:1
По итогам этих встреч определятся участники полуфинальной стадии турнира.