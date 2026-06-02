Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Хорватии и Бельгии. Игра проходила на стадионе "Руевица" в Риеке (Хорватия). Встреча закончилась победой команды гостей со счетом 2:0.

Первый гол в игре забил полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс. Хавбек отличился на 38-й минуте встречи. На 90+6-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество сборной Бельгии.

Отметим, что в скором времени команды примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Игры турнира пройдут с 11 июня по 19 июля.

Сборная Хорватии по футболу сыграет на групповом этапе ЧМ — 2026 в группе L. Ее соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы. Бельгия попала в группу G вместе с сборными Египта, Ирана и Новой Зеландии.