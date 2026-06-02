2 Июня 2026
RU

Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
2 Июня 2026 22:16
28
Бельгия обыграла Хорватию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Хорватии и Бельгии. Игра проходила на стадионе "Руевица" в Риеке (Хорватия). Встреча закончилась победой команды гостей со счетом 2:0.

Первый гол в игре забил полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс. Хавбек отличился на 38-й минуте встречи. На 90+6-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество сборной Бельгии.

Отметим, что в скором времени команды примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Игры турнира пройдут с 11 июня по 19 июля.

Сборная Хорватии по футболу сыграет на групповом этапе ЧМ — 2026 в группе L. Ее соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы. Бельгия попала в группу G вместе с сборными Египта, Ирана и Новой Зеландии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" объявил соперников по летним товарищеским матчам
22:34
Мировой футбол

"Ливерпуль" объявил соперников по летним товарищеским матчам

По итогам прошлого сезона "Ливерпуль" занял пятое место в турнирной таблице
Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"
21:56
Мировой футбол

Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"

Лондонский клуб объявил об уходе португальского тренера во вторник
"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну
21:18
Мировой футбол

"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну

"Бавария" начнет переговоры с суммы в € 80 млн
"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера
20:44
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера

Ранее в своей тренерской карьере специалист также работал в "Айнтрахте", "Вольфсбурге", ЛАСКе, "Риде" и "Зальцбурге"
"Реал" договорился о контракте с Конате
20:28
Мировой футбол

"Реал" договорился о контракте с Конате

27-летний футболист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2031 года
15-летний азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании
20:08
Мировой футбол

15-летний азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании

Центральный защитник вошел в состав испанского клуба "Реал Мурсия"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве