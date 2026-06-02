2 Июня 2026 20:44
"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера

"Кристал Пэлас" объявил о расставании с главным тренером Оливером Гласнером.

Как сообщает İdman.Biz, специалист возглавлял команду с 2024 года. Под руководством 51-летнего австрийца "орлы" выиграли три турнира: Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу конференций.

"Трудно объяснить, что я чувствую, покидая "Кристал Пэлас" после двух лет работы, но я должен сказать, что для меня было честью трудиться в этом футбольном клубе. Этот период останется со мной на всю жизнь. Я уношу с собой много счастливых воспоминаний, но больше всего запомнилась атмосфера, которую вы создавали на "Селхерст Парк" в матчевые дни, — эмоции, накал, шум. Мы создали менталитет, благодаря которому могли бороться. Это не значит, что мы выигрывали каждый матч. Но мы показали, что "Кристал Пэлас" может сражаться с лучшими командами дома и на континенте", — приводит пресс-служба клуба слова Гласнера.

Ранее в своей тренерской карьере специалист также работал в "Айнтрахте", "Вольфсбурге", ЛАСКе, "Риде" и "Зальцбурге".

