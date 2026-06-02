Мичел Санчес стал новым главным тренером "Аякса"

Футбольный клуб "Аякс" определился с новым главным тренером.

Как сообщает İdman.Biz, амстердамский клуб объявил о назначении испанского специалиста Мичела Санчеса.

Последним местом работы тренера была "Жирона". Специалист покинул испанский клуб после вылета команды из Ла Лиги.

Руководство "Аякса" доверило Мичелу задачу вернуть клуб в число ведущих сил нидерландского футбола и добиться успешных результатов в новом сезоне.

Ожидается, что в ближайшие дни испанский специалист завершит формирование своего тренерского штаба и приступит к работе с командой.