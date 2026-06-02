Лучано Спаллетти ответил на русском языке на вопрос болельщика - ВИДЕО

Лучано Спаллетти ответил на русском языке на вопрос болельщика

2 Июня 2026 16:56
Лучано Спаллетти ответил на русском языке на вопрос болельщика

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти привлек внимание необычным эпизодом на встрече с юными болельщиками.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист во время пресс-конференции ответил на один из вопросов на русском языке.

Во время общения с детьми один из участников встречи спросил Спаллетти, сложно ли тренировать команду, в которой выступают футболисты, говорящие на разных языках.

67-летний наставник начал свой ответ на русском языке.

"Победа - это здорово, но мы должны постараться сделать это снова", - сказал Спаллетти.

После этого главный тренер "Ювентуса" продолжил общение с аудиторией, объяснив особенности работы с многонациональным коллективом.

Напомним, в 2010-2014 годах Спалетти занимал должность главного тренера в петербуржском "Зените", с которым дважды взял чемпионат, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

İdman.Biz
