Лучано Спаллетти ответил на русском языке на вопрос болельщика - ВИДЕО

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти привлек внимание необычным эпизодом на встрече с юными болельщиками.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист во время пресс-конференции ответил на один из вопросов на русском языке.

Во время общения с детьми один из участников встречи спросил Спаллетти, сложно ли тренировать команду, в которой выступают футболисты, говорящие на разных языках.

67-летний наставник начал свой ответ на русском языке.

"Победа - это здорово, но мы должны постараться сделать это снова", - сказал Спаллетти.