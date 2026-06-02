Эльмар Бахшиев прокомментировал слухи о возможном назначении в "Кяпаз"

Бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев прокомментировал информацию о возможном назначении в "Кяпаз".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, специалист заявил, что после ухода из "Араз-Нахчывана" не вел переговоров ни с одним клубом.

"Я тоже читаю то, что пишут в прессе. До сегодняшнего дня после ухода из "Араз-Нахчывана" у меня не было встреч ни с одним клубом или его представителями", - сказал Бахшиев.

42-летний специалист также рассказал о своих ожиданиях относительно будущего места работы.

"Хотел бы работать в амбициозной и конкурентоспособной команде. Самое главное, чтобы работа была взаимной и направленной на достижение конкретных целей", - отметил он.

Напомним, что в последние дни имя Бахшиева связывают с рядом клубов Мисли Премьер-лиги, в том числе с "Кяпазом". Последним местом работы специалиста был "Араз-Нахчыван".