"Реал" рассматривает Дюмфриса и Порро для усиления защиты

Футбольный клуб "Реал" (Мадрид) планирует усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, в список вариантов мадридского клуба входят Дензел Дюмфрис и Педро Порро.

По информации источника, "Реал" намерен подписать правого защитника этим летом. Также в последнее время скауты клуба следили за защитником "Спортинга" Иваном Фреснедой.

Интерес к новому игроку на эту позицию связан с кадровой ситуацией в обороне мадридцев. В клубе хотят усилить конкуренцию на правом фланге защиты и рассматривают сразу несколько вариантов.

Дюмфрис выступает за "Интер" и является одним из ключевых игроков сборной Нидерландов. Порро защищает цвета "Тоттенхэма" и имеет опыт выступлений в чемпионате Англии. Фреснеда представляет "Спортинг" и рассматривается как более молодой вариант на перспективу.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже изучал рынок правых защитников и продолжает оценивать возможные условия сделок перед летним трансферным окном.