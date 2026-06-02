Хулиан Альварес согласовал контракт с "Барселоной" до 2031 года

Нападающий футбольного клуба "Атлетико" Хулиан Альварес близок к продолжению карьеры в "Барселоне".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, аргентинский футболист согласовал с каталонским клубом условия контракта, рассчитанного до лета 2031 года.

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются. Ожидается, что трансфер будет оформлен за 120-125 млн евро (примерно 225-234 млн манатов).

Отмечается, что стороны близки к окончательному соглашению, а сам футболист заинтересован в переходе в состав сине-гранатовых.

В минувшем сезоне Альварес провел за "Атлетико" 57 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что аргентинец выступает за мадридский клуб после перехода из "Манчестер Сити".