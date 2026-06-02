Хавбек "Сабаха" не принял участие в первом матче Узбекистана перед ЧМ-2026

Полузащитник бакинского "Сабаха" Умарали Рахмоналиев не принял участия в первом перед ЧМ-2026 товарищеском матче сборной Узбекистана, которая встретилась с Канадой.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась в ночь на 2 июня и завершилась победой канадцев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Джонатан Осорио и Майкл Нельсон. При этом футболисты сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов и Эльдор Шомуродов провели на поле весь матч.

Отметим, что хавбек "Сабаха" Умарали Рахмоналиев, ранее включенный в расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026, в этой встрече участия не принял.

На чемпионате мира 2026 года сборная Канады сыграет в группе B с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией. Соперниками Узбекистана в группе K станут Португалия, ДР Конго и Колумбия.

