"ПСЖ" готовит трансфер за 116 млн евро

2 Июня 2026 09:16
Победитель Лиги чемпионов "ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Матеушу Фернандешу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, за 21-летним португальцем также следят "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, "Вест Хэм", вылетевший из английской Премьер-лиги по итогам сезона, готов продать футболиста, однако рассчитывает получить за него более 116 миллионов евро.

Лондонский клуб приобрел Фернандеша у "Саутгемптона" летом 2025 года за 44 миллиона евро плюс бонусы. При этом в контракте игрока отсутствует пункт, позволяющий уйти после вылета команды из АПЛ.

В завершившемся сезоне полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

İdman.Biz
