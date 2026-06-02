2 Июня 2026 05:19
"Челси" отказался продавать своего защитника

Футбольный клуб "Челси" не намерен расставаться с защитником Джошем Ачимпонгом, несмотря на интерес со стороны европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы отклонили предложения нескольких топ-клубов, включая две команды английской Премьер-лиги.

По информации источника, руководство "синих" рассматривает Ачимпонга как важную часть нового проекта под руководством Хаби Алонсо. Решение сохранить футболиста было согласовано между тренерским штабом и руководством клуба.

В минувшем сезоне 19-летний защитник провел 30 матчей, в которых забил два мяча.

Контракт Ачимпонга с "Челси" действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

