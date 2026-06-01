Турция разгромила Северную Македонию перед чемпионатом мира

Сборная Турции уверенно обыграла Северную Македонию в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 4:0.

Уже на второй минуте Оркун Кекчю открыл счет, а на 16-й минуте Джан Узун удвоил преимущество хозяев. После перерыва Дениз Гюль сделал счет крупным, а вышедший на замену Барыш Алпер Йылмаз установил окончательный результат на 70-й минуте.

Чемпионат мира - 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Турции выступит в группе D, где встретится с Австралией, Парагваем и США.