"ПСЖ" стал самым дорогим клубом мира по стоимости состава

1 Июня 2026 20:49
Французский "ПСЖ" вышел на первое место в мире по суммарной стоимости состава.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, общая стоимость футболистов парижского клуба оценивается в 1,37 миллиарда евро.

На вторую строчку опустился мадридский "Реал", состав которого оценивается в 1,34 миллиарда евро. Третье место занимает английский "Манчестер Сити" с показателем 1,32 миллиарда евро.

В первую пятерку также вошли финалист Лиги чемпионов "Арсенал" с составом стоимостью 1,23 миллиарда евро и чемпион Испании "Барселона" - 1,17 миллиарда евро.

Топ-5 самых дорогих клубов мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. "ПСЖ" - 1,37 млрд евро
2. "Реал" - 1,34 млрд евро
3. "Манчестер Сити" - 1,32 млрд евро
4. "Арсенал" - 1,23 млрд евро
5. "Барселона" - 1,17 млрд евро

