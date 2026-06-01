Бывший игрок "Барселоны" начал тренерскую карьеру в ОАЭ

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста назначен главным тренером клуба "Галф Юнайтед" из ОАЭ.

Как сообщает İdman.Biz, об этом клуб объявил на своей официальной странице в социальных сетях.

Детали контракта с 42-летним специалистом не раскрываются. Для Иньесты это станет первым опытом работы в качестве главного тренера.

Во время игровой карьеры испанец стал одной из главных легенд "Барселоны". Вместе с каталонским клубом он девять раз выигрывал чемпионат Испании, шесть раз Кубок страны и шесть Суперкубков Испании.

На международной арене Иньеста четырежды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и три раза становился победителем клубного чемпионата мира.

Помимо "Барселоны", полузащитник выступал за японский "Виссел Кобе" и "Эмирейтс" из ОАЭ. В составе сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.

По итогам прошлого сезона "Галф Юнайтед" занял 10-е место во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.