Сын Карло Анчелотти возглавил "Лилль"

Сын Карло Анчелотти Давиде Анчелотти назначен главным тренером футбольного клуба "Лилль".

Как сообщает İdman.Biz, 36-летний итальянский специалист возглавил французский клуб после ухода Бруно Женезио.

Для Анчелотти это первый самостоятельный тренерский опыт в одной из топ-5 лиг Европы.

Ранее он работал главным тренером бразильского "Ботафого", который возглавил летом 2025 года после ухода из штаба мадридского "Реала".

До этого Давиде Анчелотти долгое время входил в тренерские штабы своего отца. Он работал вместе с ним в "Баварии", "Наполи", "Эвертоне", "Реале", а также в сборной Бразилии.

"Лилль" завершил сезон-2025/26 на третьем месте в чемпионате Франции и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Назначение Анчелотти станет для клуба новым этапом после периода работы Бруно Женезио. Перед молодым специалистом будет стоять задача подготовить команду к выступлению сразу в Лиге 1 и Лиге чемпионов.