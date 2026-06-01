Ямаль рассказал о главном страхе перед чемпионатом мира

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что больше всего перед чемпионатом мира опасался последствий полученной травмы.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист рассказал, что после повреждения задней поверхности бедра переживал из-за возможного пропуска мундиаля.

"Я очень хорошо помню тот эпизод, когда получил травму. Внутри себя я молился, чтобы она не оказалась серьезной. Хотелось, чтобы это был спазм или небольшая проблема, потому что чемпионат мира был уже близко", - заявил Ямаль.

Напомним, что футболист получил повреждение 22 апреля в матче "Барселоны" против "Сельты" после исполнения пенальти. Из-за травмы задней поверхности бедра левой ноги он пропустил оставшуюся часть клубного сезона.

Несмотря на это, Ямаль был включен в заявку сборной Испании на чемпионат мира.

По словам игрока, он понимал, что восстановление может занять продолжительное время.

"Раньше у меня не было подобных травм бедра, но я знал, что восстановление может затянуться. Я боялся, что повреждение окажется серьезным или повторится и оставит меня вне чемпионата мира", - отметил он.

Ямаль также подчеркнул, что с нетерпением ждет своего первого участия в мировом первенстве.

"Мы ждем этого с момента окончания чемпионата Европы. У всех очень высокая мотивация. Мы едем на турнир в статусе чемпионов Европы и теперь хотим стать чемпионами мира", - добавил футболист.