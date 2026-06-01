1 Июня 2026
RU

Ямаль рассказал о главном страхе перед чемпионатом мира

Мировой футбол
Новости
1 Июня 2026 13:07
11
Ямаль рассказал о главном страхе перед чемпионатом мира

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что больше всего перед чемпионатом мира опасался последствий полученной травмы.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист рассказал, что после повреждения задней поверхности бедра переживал из-за возможного пропуска мундиаля.

"Я очень хорошо помню тот эпизод, когда получил травму. Внутри себя я молился, чтобы она не оказалась серьезной. Хотелось, чтобы это был спазм или небольшая проблема, потому что чемпионат мира был уже близко", - заявил Ямаль.

Напомним, что футболист получил повреждение 22 апреля в матче "Барселоны" против "Сельты" после исполнения пенальти. Из-за травмы задней поверхности бедра левой ноги он пропустил оставшуюся часть клубного сезона.

Несмотря на это, Ямаль был включен в заявку сборной Испании на чемпионат мира.

По словам игрока, он понимал, что восстановление может занять продолжительное время.

"Раньше у меня не было подобных травм бедра, но я знал, что восстановление может затянуться. Я боялся, что повреждение окажется серьезным или повторится и оставит меня вне чемпионата мира", - отметил он.

Ямаль также подчеркнул, что с нетерпением ждет своего первого участия в мировом первенстве.

"Мы ждем этого с момента окончания чемпионата Европы. У всех очень высокая мотивация. Мы едем на турнир в статусе чемпионов Европы и теперь хотим стать чемпионами мира", - добавил футболист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналду вернулся в Португалию перед чемпионатом мира 2026 года
12:07
Мировой футбол

Роналду вернулся в Португалию перед чемпионатом мира 2026 года - ФОТО

Ветеран сборной Португалии рад вновь оказаться дома рядом с семьей
Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 стартует на кубке мира
11:26
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 стартует на кубке мира

Женская команда по баскетболу 3х3 проведет первые матчи в Варшаве

Дель Пьеро назвал Кварацхелию достойным "Золотого мяча"
10:59
Мировой футбол

Дель Пьеро назвал Кварацхелию достойным "Золотого мяча"

Легенда итальянского футбола оценил вклад грузинского вингера в триумф "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Сборная ЮАР по футболу не смогла отправиться на ЧМ-2026
10:44
Мировой футбол

Сборная ЮАР по футболу не смогла отправиться на ЧМ-2026

Команда не смогла вовремя вылететь в Мексику из-за визовых трудностей у игроков и представителей делегации

Инструктор FIVB посетил тренировку сборной Азербайджана U14 - ФОТО
09:57
Мировой футбол

Инструктор FIVB посетил тренировку сборной Азербайджана U14 - ФОТО

Дженгиз Акарчешме встретился с юными волейболистками

"Реал" и "Барселона" усиливают академии игроками "Депортиво"
09:28
Мировой футбол

"Реал" и "Барселона" усиливают академии игроками "Депортиво"

Два юных футболиста молодежной сборной Испании близки к смене клуба

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"