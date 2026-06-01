Дель Пьеро назвал Кварацхелию достойным "Золотого мяча"

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался о роли Хвичи Кварацхелии в победе "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, легендарный футболист считает, что грузинский вингер заслуживает "Золотой мяч".

"Если бы не чемпионат мира 2026 года, Кварацхелия однозначно стал бы обладателем "Золотого мяча". Никто не влиял на игру так сильно, как он, своими голами, результативными передачами и в целом своим присутствием на поле.

Что касается "Арсенала", они провели великолепный сезон. Хотя после забитого в финале гола стали слишком пассивными. Но это единственное темное пятно в их невероятном сезоне. Не будем забывать, что Премьер-лига - очень сложный чемпионат с высочайшими требованиями", - заявил Дель Пьеро.