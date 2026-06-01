"Реал" и "Барселона" усиливают академии игроками "Депортиво"

Академии "Реала" и "Барселоны" могут пополниться двумя перспективными воспитанниками "Депортиво.

Как сообщает İdman.Biz, мадридский клуб близок к подписанию Рауля Лемы, тогда как каталонцы намерены приобрести Гаэля Сейхо.

Оба футболиста считаются одними из самых талантливых игроков академии "Депортиво" и выступают за юношеские сборные Испании.

Лема, родившийся в 2010 году, играет на позиции левого вингера. Несмотря на возраст, он уже дебютировал за команду "Депортиво" в División de Honor Juvenil. По информации испанских СМИ, летом футболист присоединится к академии "Реала" и переедет в Мадрид вместе с семьей.

Что касается Сейхо, родившегося в 2011 году, то он способен сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне. Помимо "Барселоны", интерес к игроку проявляли также "Реал" и "Атлетико".

Руководство академии "Депортиво" пыталось сохранить обоих футболистов. В частности, клуб предложил Леме новые условия сотрудничества, однако стороны не смогли достичь соглашения.