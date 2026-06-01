Роналду вернулся в Португалию перед чемпионатом мира 2026 года - ФОТО

1 Июня 2026 12:07
Роналду вернулся в Португалию перед чемпионатом мира 2026 года

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о возвращении на родину перед чемпионатом мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летний футболист поделился этой новостью в социальных сетях.

"Рад вернуться домой, к своей семье", — написал Роналду.

Португалец прибыл в Португалию после успешного сезона в составе "Аль-Насра", с которым завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии. Этот трофей стал для него первым с момента перехода в саудовский клуб в 2023 году.

Роналду также вошел в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года.

На групповом этапе турнира команда Роберто Мартинеса сыграет против сборных Колумбии, Узбекистана и Демократической Республики Конго.

Несмотря на возраст, Роналду остаётся одной из ключевых фигур как в клубе, так и в национальной команде. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и "Ювентуса" продолжает выполнять важную лидерскую роль в сборной Португалии.

Португалия подходит к мировому первенству в числе наиболее опытных европейских команд, а для Роналду этот турнир может стать последним чемпионатом мира в его выдающейся карьере.

