Сборная ЮАР по футболу не смогла отправиться на ЧМ-2026

Южноафриканская футбольная ассоциация сообщила о задержке вылета национальной команды в Мексику для участия в чемпионате мира-2026.

Как передает İdman.Biz, причиной стали визовые проблемы у ряда футболистов и официальных представителей делегации. Из-за этого сборная не смогла отправиться в Северную Америку в ранее запланированные сроки.

В ассоциации заявили, что работа по урегулированию ситуации ведется в круглосуточном режиме, чтобы команда как можно быстрее смогла вылететь на турнир.

До момента отправки сборная ЮАР продолжит тренировочный процесс в Йоханнесбурге.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе соперниками команды ЮАР станут сборные Мексики, Чехии и Республики Корея.