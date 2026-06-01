Инструктор FIVB посетил тренировку сборной Азербайджана U14 - ФОТО

Инструктор Международной федерации волейбола (FIVB), профессор Ченгиз Акарчешме посетил расположение женской сборной Азербайджана U14.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, специалист побывал на тренировке национальной команды и ознакомился с подготовкой молодых спортсменок.

Акарчешме наблюдал за тренировочным процессом, после чего пообщался с волейболистками и поделился с ними своими рекомендациями.

Визит известного специалиста стал дополнительной возможностью для юных игроков получить ценные советы и опыт от одного из экспертов Международной федерации волейбола.

Напомним, что Федерация волейбола Азербайджана в последние годы уделяет особое внимание развитию молодежных и юношеских сборных, рассматривая их как основу будущих успехов национальных команд.