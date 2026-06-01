Коло Муани может вернуться в Серию А

Туринский "Ювентус" намерен подписать полузащитника "Пари Сен-Жермен" Рандаля Коло Муани. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

По данным источника, "бьянконери" уже отправили запрос о трансфере футболиста, ранее итальянский клуб уже пытался совершить эту сделку в августе и в январе.

В прошлом сезоне Коло Муани на правах аренды выступал за "Тоттенхэм Хотспур", в 41 матче на клубном уровне француз забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее хавбек уже выступал за "Ювентус" в рамках аренды с января по июль 2025-го. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 22 млн.