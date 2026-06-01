1 Июня 2026 15:07
Легенда "Ливерпуля" и рекордсмен АПЛ завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Англии Джеймс Милнер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, 40-летний футболист принял решение завершить выступления после 24 лет в большом футболе.

За свою карьеру Милнер выступал за "Лидс", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Брайтон".

В феврале этого года англичанин установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству проведенных матчей. На его счету 658 игр в чемпионате Англии.

Всего за карьеру Милнер провел 965 матчей, забил 87 голов и отдал 141 результативную передачу.

В составе "Ливерпуля" полузащитник выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе с "Манчестер Сити" он дважды становился чемпионом Англии.

За сборную Англии Милнер провел 61 матч и принял участие в двух чемпионатах мира и чемпионате Европы.

"Это были лучшие годы моей жизни. Я отдал всё", - написал футболист в прощальном обращении.

