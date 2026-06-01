После победы "ПСЖ" во Франции задержали почти 900 человек - ВИДЕО

1 Июня 2026 15:22
После победы "ПСЖ" во Франции задержали почти 900 человек

Во Франции число задержанных после победы футбольной команды "ПСЖ" в Лиге чемпионов приблизилось к 900.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес.

По его словам, количество задержанных превысило 890 человек, что на 45 процентов больше по сравнению с аналогичными инцидентами прошлого года.

"К сожалению, ранения получили 178 сотрудников сил внутренней безопасности", - заявил Нюньес, подводя итоги беспорядков.

После финала Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" 30 мая в Будапеште обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти и второй год подряд завоевал трофей, в ряде регионов Франции вспыхнули столкновения и беспорядки.

Для поддержания общественного порядка в Париже и других крупных городах были задействованы значительные силы полиции.

Несмотря на очередной европейский триумф "ПСЖ", праздничные мероприятия оказались омрачены массовыми нарушениями порядка и столкновениями с правоохранительными органами.

İdman.Biz
