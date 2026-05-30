Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет с Францией за первое место в группе

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, команда Эльшада Гулиева встретится со сборной Франции в рамках третьего тура группы F.

Матч пройдет на арене Tipos Arena и начнется в 15:15 по бакинскому времени.

Предстоящая встреча будет иметь важное значение в борьбе за первое место в группе.

После двух туров сборная Азербайджана с шестью очками возглавляет турнирную таблицу квартета. Наша команда стартовала с побед над Австрией (1:0) и Италией (2:0), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

Франция занимает второе место, имея в активе четыре очка. Итальянцы с одним баллом идут третьими, а Австрия, проигравшая оба матча, замыкает таблицу без набранных очков.

В случае победы или ничьей сборная Азербайджана завершит групповой этап на первом месте и получит более благоприятную позицию при жеребьевке стадии плей-офф.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Румынии, тогда как Азербайджан остается одним из главных претендентов на медали турнира в Братиславе.