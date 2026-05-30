Энтони Гордон: "По стилю игры я похож на Рафинью"

Новый вингер "Барселоны" Энтони Гордон рассказал, с кем сравнивает себя по игровому стилю после перехода в каталонский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, английский футболист признался, что видит сходство между собой и бразильцем Рафиньей.

"Я бы сравнил себя с Рафиньей, особенно по интенсивности. Мы оба быстрые, техничные, любим забегать за спины защитников и всегда стараемся забивать. Я похож на него", - заявил Гордон на своей презентации.

Футболист также поделился впечатлениями от будущей игры вместе с лидерами "Барселоны".

"Я рад играть рядом с Ямалем и другими футболистами "Барселоны". Мы говорим о лучших игроках мира. Когда я играл против них за "Ньюкасл", мы действовали очень хорошо, высоко прессинговали, но Педри и де Йонг разрушили наши планы", - отметил англичанин.

Ранее "Барселона" официально объявила о переходе Энтони Гордона из "Ньюкасла".