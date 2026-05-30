30 Мая 2026
RU

Энтони Гордон: "По стилю игры я похож на Рафинью"

Мировой футбол
Новости
30 Мая 2026 07:13
20
Энтони Гордон: "По стилю игры я похож на Рафинью"

Новый вингер "Барселоны" Энтони Гордон рассказал, с кем сравнивает себя по игровому стилю после перехода в каталонский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, английский футболист признался, что видит сходство между собой и бразильцем Рафиньей.

"Я бы сравнил себя с Рафиньей, особенно по интенсивности. Мы оба быстрые, техничные, любим забегать за спины защитников и всегда стараемся забивать. Я похож на него", - заявил Гордон на своей презентации.

Футболист также поделился впечатлениями от будущей игры вместе с лидерами "Барселоны".

"Я рад играть рядом с Ямалем и другими футболистами "Барселоны". Мы говорим о лучших игроках мира. Когда я играл против них за "Ньюкасл", мы действовали очень хорошо, высоко прессинговали, но Педри и де Йонг разрушили наши планы", - отметил англичанин.

Ранее "Барселона" официально объявила о переходе Энтони Гордона из "Ньюкасла".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Трансфер Энтони Гордона вошел в историю "Барселоны"
04:10
Мировой футбол

Трансфер Энтони Гордона вошел в историю "Барселоны"

Переход англичанина стал самым дорогим для клуба со времен Гризманна

"Интер" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" за 25 млн евро
03:17
Мировой футбол

"Интер" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" за 25 млн евро

Игрок готов продолжить карьеру в Серии А

Экс-звезда АПЛ задержан полицией после ДТП
02:53
Мировой футбол

Экс-звезда АПЛ задержан полицией после ДТП

Бывшего игрока "Манчестер Сити" подозревают в вождении в состоянии опьянения

Артета: "Мы приехали, чтобы отобрать у "ПСЖ" титул"
02:10
Мировой футбол

Артета: "Мы приехали, чтобы отобрать у "ПСЖ" титул"

Главный тренер "Арсенала" высказался перед финалом Лиги чемпионов

В "Атлетико" объяснили, почему высмеяли "Барселону"
01:46
Мировой футбол

В "Атлетико" объяснили, почему высмеяли "Барселону"

Мадридский клуб заявил, что не собирается продавать аргентинца

"Монца" вернулась в Серию А спустя год после вылета
01:18
Мировой футбол

"Монца" вернулась в Серию А спустя год после вылета

Команда выиграла плей-офф благодаря более высокому месту в таблице

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета