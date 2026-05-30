"Монца" вернулась в Серию А спустя год после вылета

Футбольный клуб "Монца" вновь сыграет в Серии А в следующем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, команда сумела завоевать путевку в элитный дивизион Италии по итогам финала плей-офф Серии B против "Катандзаро".

В ответном матче "Монца" уступила дома со счетом 0:2. Однако в первой встрече команда одержала победу с таким же счетом.

Несмотря на равенство по сумме двух матчей, победителем плей-офф была признана "Монца", поскольку клуб завершил регулярный чемпионат Серии B выше своего соперника.

Таким образом, команда вернулась в Серию А всего через год после вылета из высшего дивизиона Италии.