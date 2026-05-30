Энтони Гордон: "Переход в "Барселону" был моей детской мечтой"

Новый нападающий "Барселоны" Энтони Гордон поделился эмоциями после перехода в каталонский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, английский вингер признался, что всегда мечтал играть за "Барселону".

"Я узнал об интересе "Барселоны" довольно поздно, но как только понял, что этот вариант серьезный, у меня не осталось никаких сомнений. Я всегда хотел играть здесь. Это самый большой клуб на планете. Переход в него - то, о чем я мечтал с детства", - заявил футболист на пресс-конференции.

Ранее "Барселона" официально объявила о подписании контракта с 25-летним игроком сроком до 2031 года.

По данным СМИ, "Ньюкасл" согласился продать футболиста за фиксированные 70 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма сделки может превысить 80 миллионов евро.