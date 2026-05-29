Автор покера в ворота "Карабаха" перешел в "Барселону"

Футбольный клуб "Барселона" официально объявил о переходе крайнего нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz, английский футболист подписал контракт с каталонским клубом до 2031 года.

"Новая сила присоединяется к нашему ритму", - говорится в публикации "Барселоны" в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что руководство "Ньюкасла" и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев в размере 70 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма трансфера, как ожидается, превысит 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний вингер провел 46 матчей за "Ньюкасл" во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Отметим, что в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха" (6:1), который прошел в Баку, он оформил покер уже в первом тайме и стал одним из главных героев еврокубковой недели.