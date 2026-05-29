"Атлетико" жестко прошелся по "Барселоне", упомянув дело Негрейры

Мадридский "Атлетико" выступил с резким заявлением в адрес "Барселоны" на фоне продолжающегося конфликта между клубами.

Как сообщает İdman.Biz, "матрасники" опубликовали сообщение в социальной сети X, в котором упомянули дело Негрейры и проблемы каталонского клуба с регистрацией футболистов.

"В последние месяцы мы страдаем от клеветнической кампании против одного из наших игроков. Утечки информации, "фейковые новости", постоянное неуважение, решения судей перед прямыми матчами... Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать вице-президента судейского корпуса у себя на зарплате или использовать политические связи для регистрации игроков", - говорится в публикации.

Ранее "Атлетико" в ироничной форме предлагал "Барселоне" билеты на концерт, пачку семечек и другие символические "суммы" за Ламина Ямаля, Педри и Рафинью.

По данным испанских СМИ, напряженность между клубами усилилась после попыток "Барселоны" приобрести форварда Хулиана Альвареса. Сообщалось, что каталонцы предлагали за аргентинца 100 миллионов евро, однако мадридский клуб отказался рассматривать сделку.