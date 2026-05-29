30 Мая 2026
RU

"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом мира

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2026 23:04
29
"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом мира

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Как сообщает İdman.Biz, первое место в списке занял мадридский "Реал", стоимость которого оценивается в 9,5 миллиарда долларов.

На второй строчке расположилась "Барселона" с оценкой в 7,5 миллиарда долларов, а третьим стал "Манчестер Юнайтед" - 7,2 миллиарда.

В первую десятку также вошли "Ливерпуль" (6,2 млрд), "ПСЖ" (5,8 млрд), "Бавария" (5,7 млрд), "Манчестер Сити" (5,5 млрд), "Арсенал" (5,4 млрд), "Челси" (4,2 млрд) и "Тоттенхэм" (3 млрд).

Примечательно, что сразу шесть клубов из топ-10 представляют английскую Премьер-лигу, однако лидерами рейтинга стали два гранда испанской Ла Лиги.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Автор покера в ворота "Карабаха" перешел в "Барселону"
29 Мая 23:40
Мировой футбол

Автор покера в ворота "Карабаха" перешел в "Барселону"

Каталонский клуб заключил контракт с вингером до 2031 года

"Атлетико" жестко прошелся по "Барселоне", упомянув дело Негрейры
29 Мая 22:45
Мировой футбол

"Атлетико" жестко прошелся по "Барселоне", упомянув дело Негрейры

Мадридский клуб сделал резонансное заявление на фоне трансферного конфликта

Клуб Серии А не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на своем стадионе
29 Мая 22:28
Мировой футбол

Клуб Серии А не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на своем стадионе

УЕФА признал арену команды не соответствующей требованиям турнира

"Атлетико" продолжил троллить "Барселону" из-за трансферов
29 Мая 21:32
Мировой футбол

"Атлетико" продолжил троллить "Барселону" из-за трансферов

Мадридский клуб предложил шесть билетов на концерт за Педри

"Арсенал" заинтересовался капитаном "Челси"
29 Мая 20:59
Мировой футбол

"Арсенал" заинтересовался капитаном "Челси"

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг Энцо Фернандеса

"Ливерпуль" готовит возвращение своего воспитанника
29 Мая 20:21
Мировой футбол

"Ливерпуль" готовит возвращение своего воспитанника

Мерсисайдцы ищут замену Конате на фоне неопределенности с его будущим

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета