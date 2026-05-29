"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом мира

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Как сообщает İdman.Biz, первое место в списке занял мадридский "Реал", стоимость которого оценивается в 9,5 миллиарда долларов.

На второй строчке расположилась "Барселона" с оценкой в 7,5 миллиарда долларов, а третьим стал "Манчестер Юнайтед" - 7,2 миллиарда.

В первую десятку также вошли "Ливерпуль" (6,2 млрд), "ПСЖ" (5,8 млрд), "Бавария" (5,7 млрд), "Манчестер Сити" (5,5 млрд), "Арсенал" (5,4 млрд), "Челси" (4,2 млрд) и "Тоттенхэм" (3 млрд).

Примечательно, что сразу шесть клубов из топ-10 представляют английскую Премьер-лигу, однако лидерами рейтинга стали два гранда испанской Ла Лиги.