"Ливерпуль" готовит возвращение своего воспитанника

Футбольный клуб "Ливерпуль" начал подготовку к возможному уходу центрального защитника Ибраимы Конате.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника Джарелла Куансы, который сейчас выступает за "Байер".

По информации источника, у "Ливерпуля" есть право обратного выкупа 23-летнего футболиста за 80 миллионов евро, однако активировать эту опцию клуб сможет только летом 2027 года.

Куанса покинул английский клуб летом 2025 года.

Кроме того, "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Вольфсбурга" Константиносу Кульеракису. Возможный трансфер 22-летнего футболиста стал более вероятным после вылета немецкого клуба из Бундеслиги.

Ранее британские СМИ сообщали, что ситуация вокруг нового контракта Конате остается одной из главных тем для "Ливерпуля" в летнее трансферное окно.