29 Мая 2026
Гол в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне АПЛ - ВИДЕО

29 Мая 2026 18:48
18
Гол в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне АПЛ

Гол полузащитника "Фулхэма" Харрисона Рида в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в английской Премьер-лиге сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, победителя определили по итогам голосования болельщиков и экспертного жюри.

Эффектный мяч был забит в матче 20-го тура АПЛ. На 90+7-й минуте Рид нанес точный дальний удар и спас "Фулхэм" от поражения - встреча завершилась со счетом 2:2.

Для 31-летнего английского футболиста этот гол стал первым с апреля 2023 года.

Кроме того, Харрисон Рид стал первым игроком "Фулхэма", получившим награду за лучший гол сезона в английской Премьер-лиге.

