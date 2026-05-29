"Арсенал" заинтересовался капитаном "Челси"

Футбольный клуб "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику и капитану "Челси" Энцо Фернандесу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, аргентинский хавбек может покинуть "Челси" уже в ближайшее трансферное окно.

При этом, по информации источника, главным приоритетом для усиления полузащиты "Арсенала" остается игрок "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Отмечается, что возможный трансфер Фернандеса считается рискованным вариантом из-за высокой стоимости игрока. "Челси" оценивает чемпиона мира примерно в 120 миллионов евро, при этом в "Арсенале" ему не гарантировано стабильное место в основном составе.

Ранее СМИ также сообщали об интересе к Энцо Фернандесу со стороны мадридского "Реала" и "Манчестер Сити".