29 Мая 2026 21:32
"Атлетико" продолжил троллить "Барселону" из-за трансферов

Мадридский "Атлетико" в шутливой форме вновь обратился к "Барселоне" по поводу возможного трансфера футболистов каталонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, "матрасники" опубликовали в социальных сетях ироничное сообщение с предложением обменять полузащитника Педри на билеты на концерт рэпера Bad Bunny.

"Поехали! Со вторым предложением у нас возникла проблема: билеты на завтрашний концерт закончились, поэтому мы улучшаем предыдущее предложение, предлагая шесть билетов на воскресный концерт", - говорится в публикации мадридского клуба.

Ранее "Атлетико" уже предлагал четыре билета на концерт за Ламина Ямаля.

По данным испанских СМИ, подобный троллинг связан с недовольством мадридцев попытками "Барселоны" приобрести форварда Хулиана Альвареса. Сообщалось, что каталонский клуб предлагал за аргентинца около 100 миллионов евро, однако "Атлетико" такая сумма не устроила.

İdman.Biz
