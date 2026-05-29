29 Мая 2026
Луис Энрике ответил на громкие слова Артеты перед финалом ЛЧ

29 Мая 2026 19:51
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал заявление наставника "Арсенала" Микеля Артеты о том, что лондонский клуб станет чемпионом Европы.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Артета во время празднования победы в английской Премьер-лиге заявил, что его команда выиграет Лигу чемпионов после победы над "ПСЖ".

В ответ Луис Энрике подчеркнул, что дополнительная мотивация перед финалом турнира уже не нужна.

"Нет большей мотивации, чем игра в финале Лиги чемпионов. Посмотрим завтра, кто окажется лучшим. Нашей команде нужно сосредоточиться на позитивных моментах и показать свою лучшую игру", - цитирует слова испанского специалиста championat.com.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 30 мая. Решающий матч пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

