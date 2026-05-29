30 Мая 2026
RU

Клуб Серии А не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на своем стадионе

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2026 22:28
35
Клуб Серии А не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на своем стадионе

Итальянский "Комо", впервые в своей истории пробившийся в Лигу чемпионов, не сможет проводить домашние матчи турнира на своем стадионе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, УЕФА подтвердил, что арена "Джузеппе Синигалья" не соответствует стандартам главного еврокубка.

По этой причине команда Сеска Фабрегаса будет вынуждена проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Сассуоло".

В прошедшем сезоне "Комо" занял четвертое место в Серии А и впервые квалифицировался в главный клубный турнир Европы.

Стадион "Джузеппе Синигалья", расположенный рядом с озером Комо, известен своими живописными видами и считается одной из самых красивых арен Италии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Автор покера в ворота "Карабаха" перешел в "Барселону"
29 Мая 23:40
Мировой футбол

Автор покера в ворота "Карабаха" перешел в "Барселону"

Каталонский клуб заключил контракт с вингером до 2031 года

"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом мира
29 Мая 23:04
Мировой футбол

"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом мира

Forbes оценил мадридский клуб в 9,5 миллиарда долларов

"Атлетико" жестко прошелся по "Барселоне", упомянув дело Негрейры
29 Мая 22:45
Мировой футбол

"Атлетико" жестко прошелся по "Барселоне", упомянув дело Негрейры

Мадридский клуб сделал резонансное заявление на фоне трансферного конфликта

"Атлетико" продолжил троллить "Барселону" из-за трансферов
29 Мая 21:32
Мировой футбол

"Атлетико" продолжил троллить "Барселону" из-за трансферов

Мадридский клуб предложил шесть билетов на концерт за Педри

"Арсенал" заинтересовался капитаном "Челси"
29 Мая 20:59
Мировой футбол

"Арсенал" заинтересовался капитаном "Челси"

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг Энцо Фернандеса

"Ливерпуль" готовит возвращение своего воспитанника
29 Мая 20:21
Мировой футбол

"Ливерпуль" готовит возвращение своего воспитанника

Мерсисайдцы ищут замену Конате на фоне неопределенности с его будущим

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета