Клуб Серии А не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на своем стадионе

Итальянский "Комо", впервые в своей истории пробившийся в Лигу чемпионов, не сможет проводить домашние матчи турнира на своем стадионе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, УЕФА подтвердил, что арена "Джузеппе Синигалья" не соответствует стандартам главного еврокубка.

По этой причине команда Сеска Фабрегаса будет вынуждена проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Сассуоло".

В прошедшем сезоне "Комо" занял четвертое место в Серии А и впервые квалифицировался в главный клубный турнир Европы.

Стадион "Джузеппе Синигалья", расположенный рядом с озером Комо, известен своими живописными видами и считается одной из самых красивых арен Италии.