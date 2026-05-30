"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и сохранила место в Лиге 1

30 Мая 2026 01:06
"Ницца" сохранила прописку в Лиге 1 на сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном стыковом матче команда разгромила "Сент-Этьен" со счетом 4:1.

Первая встреча завершилась нулевой ничьей, а в ответной игре счет был открыт только на 62-й минуте, когда отличился Жонатан Клосс.

На 79-й минуте "Сент-Этьен" восстановил равновесие благодаря реализованному пенальти Зурико Давиташвили. Однако в концовке хозяева полностью переломили ход встречи.

Дубль Элье Ваи и гол Каиля Будаша принесли "Ницце" уверенную победу и место в элитном дивизионе французского футбола на следующий сезон.

