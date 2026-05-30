В "Атлетико" объяснили, почему высмеяли "Барселону"

В мадридском "Атлетико" объяснили свои ироничные публикации в адрес "Барселоны" и дали понять, что форвард Хулиан Альварес не покинет клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, в "Атлетико" признались, что были крайне раздражены действиями каталонцев вокруг возможного трансфера аргентинского нападающего.

Ранее мадридский клуб опубликовал несколько шуточных постов, в которых предлагал обменять Ламина Ямаля, Педри и Рафинью на билеты на концерт, пачку семечек и другие символические "суммы".

"Это может выглядеть как шутка, но на самом деле все очень серьезно. Мы давно злимся на "Барселону". Так мы хотели показать, чем именно занимается каталонский клуб", - заявил источник из "Атлетико".

В мадридском клубе также подчеркнули, что не получали официального предложения по Альваресу, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ.

"Все козыри в руках "Атлетико". У игрока отступные в размере 500 миллионов евро и контракт до 2030 года. Мы полностью рассчитываем на него в следующем сезоне", - отметили в клубе.

Кроме того, в "Атлетико" дали понять, что считают поведение "Барселоны" некорректным из-за контактов с окружением игрока без прямых переговоров с клубом.