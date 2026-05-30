Экс-звезда АПЛ задержан полицией после ДТП

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Челси" Рахим Стерлинг был задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, в автомобиле футболиста также были обнаружены запрещенные вещества.

По информации источника, инцидент произошел после аварии с участием Lamborghini игрока. При этом другие автомобили в ДТП не участвовали, пострадавших нет.

Сообщается, что Стерлинг отказался проходить медицинское освидетельствование. Позже футболиста отпустили под залог на время расследования.

Источники, близкие к игроку, утверждают, что у него имеются "определенные трудности".

Напомним, в январе 2026 года "Челси" прекратил сотрудничество с футболистом, а уже в феврале он подписал контракт с "Фейеноордом". В чемпионате Нидерландов Стерлинг провел восемь матчей и отметился одной голевой передачей.