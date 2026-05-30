Артета: "Мы приехали, чтобы отобрать у "ПСЖ" титул"

30 Мая 2026 02:10
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист прокомментировал статус французского клуба как фаворита решающего матча турнира.

"ПСЖ" - действующий победитель турнира, они защищают титул. Они чемпионы. А мы здесь, чтобы отнять у них этот титул", - заявил Артета.

Напомним, в прошлом сезоне "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале "Интер" со счетом 5:0.

Финальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

